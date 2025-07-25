Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 4vom 25.07.2025
47 Min.Folge vom 25.07.2025

Die Concorde triumphierte im Wettlauf um das erste Überschall-Passagierflugzeug – doch ihr Erfolg endete in einer Tragödie, die mehr als 100 Menschen das Leben kostete und die Welt erschütterte. Inhalt: Die Concorde: Sie ist die Siegerin im internationalen Wettstreit um das erste Passagier-Überschallflugzeug. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der europäischen Concorde und ihren Kontrahenten: der sowjetischen Tupolew Tu-144 und der amerikanischen Boeing 2707. Die „Universum History“- Dokumentation erzählt über den Kampf um die Lufthoheit am Flugzeugmarkt in den 1970er Jahren, die technischen Herausforderungen und spannende Spionageaktivitäten. Es ist ein Triumph europäischer Flugzeugbauer über die amerikanischen und russischen Konkurrenten. Doch am Ende steht eine Tragödie, die mehr als 100 Menschen das Leben kostet. Das Bild der Trümmerteile des gefeierten Überschallflugzeugs geht um die Welt. Die Concorde war kurz nach dem Start abgestürzt. Bildquelle: ORF/Blink Films/

