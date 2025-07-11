Universum History: Die Mondlandung - Ein großer Schritt für die Menschheit (2/8)Jetzt kostenlos streamen
Am 20. Juli 1969 betrat die Menschheit erstmals den Mond – ein Meilenstein der Technik und ein Symbol des Muts. Der Film beleuchtet die Apollo-11-Mission aus Sicht der Astronauten, ihrer Familien und NASA-Insider. Inhalt: Viele sprechen von einem der bedeutendsten Schritte der Menschheitsgeschichte – feststeht, dass Ingenieurskunst, Mut und Teamgeist einen uralten Menschheitstraum wahr werden ließen. Die erste bemannte Mondlandung vor 56 Jahren, am 20. Juli 1969, gilt bis heute als technischer und wissenschaftlicher Meilenstein – und als Triumph der Zivilisation mitten im Kalten Krieg. Doch der Weg dorthin war ein riskantes Abenteuer. Erzählt aus der einzigartigen, unmittelbaren Perspektive der Astronauten und anderer Schlüsselpersonen der Apollo-11-Mission - sowie derjenigen, die zurückgelassen wurden. Zuschauend und wartend werden sie Zeugen eines der größten Schritte der Menschheit. Von 600 Millionen Menschen weltweit live verfolgt, enthüllen NASA-Beamte, wie nahe Apollo 11 dem Scheitern war, während Familienmitglieder sich daran erinnern, wie sie gebannt und nervös am Radio hingen - immer mit der bangen Frage: werden unsere Liebsten sicher nach Hause kommen? Der Film untersucht auch die Bedeutung der ersten Mondmission für Amerika in einer Ära, die von einem unbeliebten Krieg und nuklearer Rivalität mit Russland geprägt war. Bildquelle: ORF/Finestripe Productions/NASA/
