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Bilder, die Geschichte schrieben

Universum History: Che Guevara - Ikone des Widerstands (3/8)

ORF2Staffel 1Folge 3vom 18.07.2025
Universum History: Che Guevara - Ikone des Widerstands (3/8)

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Bilder, die Geschichte schrieben

Folge 3: Universum History: Che Guevara - Ikone des Widerstands (3/8)

46 Min.Folge vom 18.07.2025

Ernesto „Che“ Guevara ist längst Teil der globalen Popkultur, er gilt bis heute als Ikone der politischen Linken und Symbolfigur des Widerstands. Doch der Mensch hinter dem Mythos ist komplex. Wer war Che Guevara? Inhalt: Berühmter Revoluzzer, Symbolfigur des Widerstands, ein Mythos – sein Bild ziert bis heute weltweit T-Shirts und Devotionalien der politischen Linken: Ernesto „Che“ Guevara ist längst Teil der globalen Populärkultur. Doch der Mensch hinter dem Mythos ist komplex. Wer war Che Guevara? Die „Universum History“-Dokumentation „Che Guevara – Ikone des Widerstands“ begibt sich im Rahmen der neuen Reihe „Bilder, die Geschichte schrieben“. Bildquelle: Temps noir/Korda-ADAGP

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