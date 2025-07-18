Universum History: Che Guevara - Ikone des Widerstands (3/8)Jetzt kostenlos streamen
Bilder, die Geschichte schrieben
Folge 3: Universum History: Che Guevara - Ikone des Widerstands (3/8)
Ernesto „Che“ Guevara ist längst Teil der globalen Popkultur, er gilt bis heute als Ikone der politischen Linken und Symbolfigur des Widerstands. Doch der Mensch hinter dem Mythos ist komplex. Wer war Che Guevara? Inhalt: Berühmter Revoluzzer, Symbolfigur des Widerstands, ein Mythos – sein Bild ziert bis heute weltweit T-Shirts und Devotionalien der politischen Linken: Ernesto „Che“ Guevara ist längst Teil der globalen Populärkultur. Doch der Mensch hinter dem Mythos ist komplex. Wer war Che Guevara? Die „Universum History“-Dokumentation „Che Guevara – Ikone des Widerstands“ begibt sich im Rahmen der neuen Reihe „Bilder, die Geschichte schrieben“. Bildquelle: Temps noir/Korda-ADAGP
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