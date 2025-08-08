Universum History: Der Wettlauf um die Atombombe (5/8)Jetzt kostenlos streamen
Bilder, die Geschichte schrieben
Folge 5: Universum History: Der Wettlauf um die Atombombe (5/8)
80 Jahre nach Hiroshima blickt "Universum History" auf sechs Männer, die aus Europa fliehen mussten – und in Amerika mit ihren Ideen, Bildern und Filmen die Welt für immer veränderten. Inhalt: "Universum History" widmet sich der Geschichte einer Gruppe von sechs Menschen, deren Namen bis heute Bedeutung tragen. Ihre Erfindungen und Arbeiten veränderten den Verlauf der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sechs Freunde, alle aus derselben Stadt, äußerst talentiert und eigensinnig. Sie müssen Europa verlassen, einer nach dem anderen. Das Ziel: Die Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder von ihnen erlangt weltweite Anerkennung. Die Forschung und wissenschaftlichen Errungenschaften von John von Neumann, Edward Teller, Eugene Paul Wigner und Leo Szilard waren entscheidend für die Erfindung der Atombombe und der modernen Kriegsführung, wie wir sie kennen. Robert Capa wurde zum berühmtesten Kriegsfotografen der Welt. Und Michael Curtiz' Film "Casablanca" gilt als einer der ikonischsten Propagandafilme aller Zeiten. Individuell und kollektiv erklärten diese ungarischen Juden dem Totalitarismus den Krieg. Jeder auf seine eigene Weise, aber alle mit dem gleichen Ziel, der gleichen Mission und dem gleichen Feind. Keiner von ihnen wollte Europa kampflos aufgeben. Regie: Thomas Ammann & Judith Lentze Bildquelle: ORF/PROUNEN FILM/
