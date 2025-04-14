Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 14.04.2025
45 Min.Folge vom 14.04.2025

Style-Ikonen, dadaistische Musik-Anarchisten, überhebliche Selbstdarsteller, Austropop-Erneuerer - oder doch nur eine ehemalige Schülerband aus der oberösterreichischen Provinz? Dietmar Petschl und Siegfried Steinlechner begeben sich mit Bilderbuch auf eine filmische Spurensuche. Sie begleiten die Band bei den Vorbereitungen zu ihrem großen Konzertevent und beleuchten in Rückblenden ihre musikalische Entwicklung. Bildquelle: ORF/Maschin Records/Neven Allgeier | ORF/Maschin Records/Flextight X5/Leonardo Scotti | ORF/Maschin Records/Josef Beyer

ORF2
