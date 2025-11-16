Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bilderbuchkino

Bilderbuchkino: Gig Gürtelmull machts anders

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 16.11.2025
Folge 1: Bilderbuchkino: Gig Gürtelmull machts anders

12 Min.Folge vom 16.11.2025

Gemeinsam mit Marc Bruckner, Nicolai Gruninger und Elisabeth Pöcksteiner von GLANZ.STÜCKE hat die ORF-KIDS-Redaktion ein "Bilderbuchkino" gestaltet. Mit viel Musik bringen sie das Buch "Gig Gürtelmull machts anders" von Nicole Pirker und Clara Frühwirth (Vermes Verlag) stimmungsvoll auf die Bühne. Bildquelle: ORF

