12 Min.Folge vom 16.11.2025
Gemeinsam mit Marc Bruckner, Nicolai Gruninger und Elisabeth Pöcksteiner von GLANZ.STÜCKE hat die ORF-KIDS-Redaktion ein "Bilderbuchkino" gestaltet. Mit viel Musik bringen sie das Buch "Gig Gürtelmull machts anders" von Nicole Pirker und Clara Frühwirth (Vermes Verlag) stimmungsvoll auf die Bühne. Bildquelle: ORF
