Bilderbuchkino: Juhu, LetzteR!: Die neue Olympiade der TiereJetzt kostenlos streamen
Bilderbuchkino
Folge 2: Bilderbuchkino: Juhu, LetzteR!: Die neue Olympiade der Tiere
31 Min.Folge vom 25.01.2026
Mit viel Musik bringen Marc Bruckner, Nicolai Gruninger und Elisabeth Pöcksteiner das Buch "Juhu, LetzeR!: Die neue Olympiade der Tiere" vom G & G Verlag stimmungsvoll auf die Bühne. Das Publikum erwartet eine lebendige Mischung aus Humor, Rhythmus und tierischen Abenteuern. Bildquelle: ORF
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