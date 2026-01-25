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Bilderbuchkino

Bilderbuchkino: Juhu, LetzteR!: Die neue Olympiade der Tiere

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 25.01.2026
Bilderbuchkino: Juhu, LetzteR!: Die neue Olympiade der Tiere

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Folge 2: Bilderbuchkino: Juhu, LetzteR!: Die neue Olympiade der Tiere

31 Min.Folge vom 25.01.2026

Mit viel Musik bringen Marc Bruckner, Nicolai Gruninger und Elisabeth Pöcksteiner das Buch "Juhu, LetzeR!: Die neue Olympiade der Tiere" vom G & G Verlag stimmungsvoll auf die Bühne. Das Publikum erwartet eine lebendige Mischung aus Humor, Rhythmus und tierischen Abenteuern. Bildquelle: ORF

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