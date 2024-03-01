Zum Inhalt springenBarrierefrei
Birdz

Einer fiel aus dem Storchennest

Staffel 1Folge 1
Einer fiel aus dem Storchennest

Folge 1: Einer fiel aus dem Storchennest

22 Min.Ab 6

Große Aufregung im Hause Storchowitz: Mutter Paloma erwartet Nachwuchs, und die ganze Familie fiebert dem freudigen Ereignis entgegen. Doch die lange Brutzeit macht der werdenden Mutter schwer zu schaffen.

