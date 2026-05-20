Helden flattern nicht vom HimmelJetzt kostenlos streamen
Birdz
Folge 6: Helden flattern nicht vom Himmel
22 Min.Ab 6
Unglaubliche Neuigkeiten machen die Runde: Birdman, der größte Comic-Held aller Zeiten, soll auf Ganovenjagd in Birdland unterwegs sein. Das ist ein echter Glücksfall für Eddie, denn endlich kann er beweisen, dass es sein Idol wirklich gibt.
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Birdz
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: 1998 Nelvana Limited