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Birdz

Helden flattern nicht vom Himmel

RiCStaffel 1Folge 6
Helden flattern nicht vom Himmel

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Birdz

Folge 6: Helden flattern nicht vom Himmel

22 Min.Ab 6

Unglaubliche Neuigkeiten machen die Runde: Birdman, der größte Comic-Held aller Zeiten, soll auf Ganovenjagd in Birdland unterwegs sein. Das ist ein echter Glücksfall für Eddie, denn endlich kann er beweisen, dass es sein Idol wirklich gibt.

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