Bist Du deppert! vom 07.05.2015Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 2: Bist Du deppert! vom 07.05.2015
59 Min.Folge vom 07.05.2015Ab 6
Auch diese Woche machen wir uns wieder für Sie auf die Suche nach dem verlorenen Steuergeld! Unfassbare 79 Milliarden Euro zahlen wir nämlich pro Jahr. Ein Großteil davon wird dann leider für teilweise naja, sagen wir einmal nicht ganz so nachvollziehbare Projekte genutzt.. wir gehen dem Ganzen deshalb auf den Grund!Diesmal mit dabei: Top-Kabarettist Gregor Seberg, der in der Steiermark vor Gericht muss, Gery Seidl und Rudi Roubinek, und Die Gebrüder Moped, die plötzlich ohne einen Tropfen Alkohol doppelt sehen.
Bist Du deppert!
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4