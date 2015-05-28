Bist Du deppert! vom 28.05.2015Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 4: Bist Du deppert! vom 28.05.2015
51 Min.Ab 6
Nach einer kurzen Pause kommen wir diese Woche mit einer vollen Ladung Comedy und fünf unfassbaren Fällen zurück! Unsummen an Steuergeldern werden wieder verschwendet. Unter anderem sind diesmal auch Wolfgang 'Fifi' Pissecker und Angelika Niedetzky mit dabei. Die Top-Kabarettistin präsentiert einen unglaublichen Fall aus Mellach, bei welchem an die 550 Millionen Euro einfach so in den Sand gesetzt wurden. Und auch Rudi Roubinekund Gregor Seberg haben wieder skurrile Geschichten auf Lager. Zu Gast ist außerdem Helmut Brandstätter, Chefredakteur der Zeitung "Kurier" - mit einer interessanten Story zur ÖBB. Aber sehen Sie selbst!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4