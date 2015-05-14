Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bist Du deppert! vom 14.05.2015

Folge 3: Bist Du deppert! vom 14.05.2015

54 Min.Ab 6

Auch diese Woche haben wir wieder einige skurrile Fälle für Sie! Gregor Seberg präsentiert die Gabe, beim Bau eines Einkaufszentrums ganz legal sämtliche Vorschriften zu umgehen, Gery Seidl und die hohe Kunst zehn Millionen Euro Steuergeld zu versenken, Reinhard Nowak zu Besuch in der am höchsten verschuldeten Gemeinde Österreichs und Rudi Roubinek auf der Suche nach 68 verlorenen Autos im Burgenland! Ganze Folge vom 14.05.2015

