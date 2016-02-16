Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bist Du deppert!

Bist Du deppert! vom 16.02.2016

PULS 4Staffel 2Folge 3
Bist Du deppert! vom 16.02.2016

Bist Du deppert! vom 16.02.2016Jetzt kostenlos streamen

Bist Du deppert!

Folge 3: Bist Du deppert! vom 16.02.2016

64 Min.Ab 6

3,2 Kilometer Beton, die 31 Millionen Euro gekostet haben - dass das möglich ist, beweist Gery Seidl in dieser Sendung und macht einen Lokalaugenschein bei der "Querspange Gnas" in der Steiermark. Weitere verschwenderische Fälle gibt's von Moderator Gerald Fleischhacker und den Top-Comedians Gregor Seberg, Reinhard Nowak und den Gebrüdern Moped.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bist Du deppert!
PULS 4
Bist Du deppert!

Bist Du deppert!

Alle 9 Staffeln und Folgen