Bist Du deppert! vom 02.02.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 1: Bist Du deppert! vom 02.02.2016
62 Min.Folge vom 02.02.2016Ab 6
Nach einer kurzen Pause startet "Bist Du deppert! Steuerverschwendung und andere Frechheiten" nun in die 2. Staffel! Gemeinsam mit Rudi Roubinek, Gregor Seberg, Gery Seidl und Günther Lainer präsentiert Moderator Gerald Fleischhacker in der ersten Folge wieder unglaubliche Fälle. Neben zwei fragwürdigen Apps, entwickelt von SPÖ und ÖVP, einem nicht ganz so funktionierenden neuen System für Schulen und einem kuriosen Lift für Fische, werfen die Comedians auch einen Blick auf die Weiterentwicklung im Fall der Ziesel von Stammersdorf.
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