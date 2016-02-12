Bist Du deppert! vom 09.02.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 2: Bist Du deppert! vom 09.02.2016
61 Min.Folge vom 12.02.2016Ab 6
"In Geld schwimmen" - wie treffend diese Redewendung sein kann, berichtet Kabarettist Joesi Prokopetz: Der Österreichische Schwimmverband (OSV) soll von der Stadt Wien und vom Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport jahrelang Fördergelder eingefordert haben, die ihm eigentlich nicht zugestanden hätten. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den OSV. Die genaue Schadenssumme lässt sich noch nicht beziffern, Schätzungen gehen von mindestens einer Million Euro aus.
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Bist Du deppert!
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Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: Puls4