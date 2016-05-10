Bist Du deppert! vom 10.05.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 2: Bist Du deppert! vom 10.05.2016
62 Min.Folge vom 10.05.2016Ab 6
Über 15 Jahre wurden in Villach und Klagenfurt Gelder an Parteien für die Schulung von Gemeinderäten ausbezahlt - insgesamt rund neun Millionen Euro. Das Problem: Die Schulungsgelder wurden im Voraus ausbezahlt, und es musste kein Nachweis über eine tatsächliche Weiterbildung erbracht werden. Ganz im Gegenteil: Die politischen Fraktionen durften selber entscheiden, wofür sie das Geld verwenden. Andreas Vitasek berichtet über die Ungereimtheiten.
