Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bist Du deppert!

Bist Du deppert! vom 10.05.2016

PULS 4Staffel 3Folge 2vom 10.05.2016
Bist Du deppert! vom 10.05.2016

Bist Du deppert! vom 10.05.2016Jetzt kostenlos streamen

Bist Du deppert!

Folge 2: Bist Du deppert! vom 10.05.2016

62 Min.Folge vom 10.05.2016Ab 6

Über 15 Jahre wurden in Villach und Klagenfurt Gelder an Parteien für die Schulung von Gemeinderäten ausbezahlt - insgesamt rund neun Millionen Euro. Das Problem: Die Schulungsgelder wurden im Voraus ausbezahlt, und es musste kein Nachweis über eine tatsächliche Weiterbildung erbracht werden. Ganz im Gegenteil: Die politischen Fraktionen durften selber entscheiden, wofür sie das Geld verwenden. Andreas Vitasek berichtet über die Ungereimtheiten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bist Du deppert!
PULS 4
Bist Du deppert!

Bist Du deppert!

Alle 9 Staffeln und Folgen