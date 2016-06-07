Bist Du deppert! vom 07.06.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 6: Bist Du deppert! vom 07.06.2016
63 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 6
Das deutsche Bundesheer hat 202 Generäle, das österreichische 150 - was angesichts der Größe der Länder etwas unverhältnismäßig scheint. Doch das ist nur ein Kuriosum beim Personalmanagement des Heeres: 2010 waren rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt, die keinen "systemisierten" Arbeitsplatz hatten - also Personen ohne Arbeit, die aber volle Bezahlung erhielten. Sie kosteten die SteuerzahlerInnen etwa 66,1 Millionen Euro. Mehr berichten Rudi Roubinek, Gregor Seberg und Gery Seidl.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: Puls4