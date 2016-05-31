Bist Du deppert! vom 31.05.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 5: Bist Du deppert! vom 31.05.2016
62 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 6
Die Bahnstrecke, die vom steirischen Friedberg bis tief hinein ins Burgenland nach Rechnitz führt, weist eine Besonderheit auf: Auf dem rund 26 Kilometer langen Abschnitt zwischen Oberwart und Rechnitz fahren keine Züge mehr. Trotzdem kündigten das Burgenland und der Bund regelmäßig die Wiederbelebung der Strecke an. Förderungen des Landes und des Bundes und die Kosten für diverse Gutachten über die Sinnhaftigkeit des Betriebs machen bisher mehr als 15 Millionen Euro aus.
Bist Du deppert!
6
