Die Bundespolizei - Zu Wasser, zu Lande und in der LuftJetzt kostenlos streamen
BLAULICHT
Folge vom 22.03.2026: Die Bundespolizei - Zu Wasser, zu Lande und in der Luft
50 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Wir sind Sicherheit - das ist der Leitspruch, an dem sich rund 38.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten messen lassen wollen. Die dreiteilige Reportageserie beleuchtet unterschiedliche Aufgabenbereiche und Einsatzgebiete der Bundespolizei, zum Beispiel den Grenz- und Küstenschutz mit dem Einsatzschiff BP82 Bamberg, den Einsatz von Spezialkräften der BFEplus sowie die Aufgaben und Fähigkeiten der Bundesbereitschaftspolizei und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12