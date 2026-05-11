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BLAULICHT

Tatort Autobahn - Im Visier der Fahnder

WELTFolge vom 11.05.2026
Tatort Autobahn - Im Visier der Fahnder

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BLAULICHT

Folge vom 11.05.2026: Tatort Autobahn - Im Visier der Fahnder

49 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Immer wieder kommt es auf deutschen Autobahnen zu verheerenden Unfällen mit Lastern - zahlreiche Opfer und langwierige Straßensperrungen sind die Folgen. Regelmäßig führt die Verkehrsdirektion Koblenz deswegen Kontrollen bei LKWs durch. Auch gegen grenzüberschreitende Kriminalität weiß die Autobahnpolizei effektiv vorzugehen. Bei den täglichen Patrouillenfahrten in zivil kommt die gefährlichste Waffe der Schleierfahnder zum Einsatz: ihr Bauchgefühl.

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