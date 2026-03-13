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Die Bundespolizei - Im Einsatz für Deutschland

WELTStaffel 1Folge 9vom 13.03.2026
Die Bundespolizei - Im Einsatz für Deutschland

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Folge 9: Die Bundespolizei - Im Einsatz für Deutschland

51 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Wir sind Sicherheit - das ist der Leitspruch, an dem sich rund 38.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten messen lassen wollen. Die dreiteilige Reportageserie beleuchtet unterschiedliche Aufgabenbereiche und Einsatzgebiete der Bundespolizei, zum Beispiel den Grenz- und Küstenschutz mit dem Einsatzschiff BP82 Bamberg, den Einsatz von Spezialkräften der BFEplus sowie die Aufgaben und Fähigkeiten der Bundesbereitschaftspolizei und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main.

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