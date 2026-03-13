Die Bundespolizei - Im Einsatz für DeutschlandJetzt kostenlos streamen
BLAULICHT
Folge 9: Die Bundespolizei - Im Einsatz für Deutschland
51 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Wir sind Sicherheit - das ist der Leitspruch, an dem sich rund 38.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten messen lassen wollen. Die dreiteilige Reportageserie beleuchtet unterschiedliche Aufgabenbereiche und Einsatzgebiete der Bundespolizei, zum Beispiel den Grenz- und Küstenschutz mit dem Einsatzschiff BP82 Bamberg, den Einsatz von Spezialkräften der BFEplus sowie die Aufgaben und Fähigkeiten der Bundesbereitschaftspolizei und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12