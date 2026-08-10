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BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

ARD-Insider packt aus: So links ist die Tagesschau | BLICKWECHSEL

ServusTVStaffel 1Folge 7vom 10.08.2026
ARD-Insider packt aus: So links ist die Tagesschau | BLICKWECHSEL

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Folge 7: ARD-Insider packt aus: So links ist die Tagesschau | BLICKWECHSEL

15 Min.Folge vom 10.08.2026

Falsche Behauptungen, ideologische Schlagseite, verschwiegene Themen? Kritiker werfen ARD und ZDF vor, längst nicht mehr unabhängig und ausgewogen zu berichten. Ist das alles nur eine Serie von Pannen oder steckt ein grundsätzliches Problem dahinter? Ein ehemaliger ARD-Mitarbeiter packt aus und berichtet aus dem Inneren der Tagesschau.

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