Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blind ermittelt

Blind ermittelt - Endstation Zentralfriedhof

ORF1Staffel 1Folge 16vom 07.11.2025
Blind ermittelt - Endstation Zentralfriedhof

Blind ermittelt - Endstation ZentralfriedhofJetzt kostenlos streamen

Blind ermittelt

Folge 16: Blind ermittelt - Endstation Zentralfriedhof

88 Min.Folge vom 07.11.2025

Ein ermordeter Anwalt und ein rätselhaftes Datum führen Haller zurück zu dem Tag, an dem er Verlobte und Augenlicht verlor. Schnell wird klar: Ein Serienmörder hat es auf seine Vergangenheit abgesehen. Inhalt: Ein Serienmörder eröffnet einen gnadenlosen Rachefeldzug. Auch Haller und sein Team stehen auf seiner Liste. Sie müssen vor vier Jahren etwas übersehen haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der Freund und Helfer Niko auf den Wiener Zentralfriedhof führt. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Alexander Beyer (Kurt Brandner) Beatrix Brunschko (Margit Brandner) Sophie Stockinger (Melanie) Thomas Pohn (Stefan Wild) Marie-Christine Friedrich (Sandra Wild) Murali Perumal (Dr. Kiran Patel) Rainer Doppler (Georg Haberer) Regie: Jano Ben Chaabane Drehbuch: Jacob Groll, Lars Albaum (Story/Vorlage) Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Blind ermittelt
ORF1
Blind ermittelt

Blind ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen