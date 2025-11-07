Blind ermittelt - Endstation ZentralfriedhofJetzt kostenlos streamen
Blind ermittelt
Folge 16: Blind ermittelt - Endstation Zentralfriedhof
Ein ermordeter Anwalt und ein rätselhaftes Datum führen Haller zurück zu dem Tag, an dem er Verlobte und Augenlicht verlor. Schnell wird klar: Ein Serienmörder hat es auf seine Vergangenheit abgesehen. Inhalt: Ein Serienmörder eröffnet einen gnadenlosen Rachefeldzug. Auch Haller und sein Team stehen auf seiner Liste. Sie müssen vor vier Jahren etwas übersehen haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der Freund und Helfer Niko auf den Wiener Zentralfriedhof führt. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Alexander Beyer (Kurt Brandner) Beatrix Brunschko (Margit Brandner) Sophie Stockinger (Melanie) Thomas Pohn (Stefan Wild) Marie-Christine Friedrich (Sandra Wild) Murali Perumal (Dr. Kiran Patel) Rainer Doppler (Georg Haberer) Regie: Jano Ben Chaabane Drehbuch: Jacob Groll, Lars Albaum (Story/Vorlage) Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek
