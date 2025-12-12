Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blind ermittelt: Zerstörte Träume

ORF1Staffel 1Folge 17vom 12.12.2025
Folge 17: Blind ermittelt: Zerstörte Träume

88 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Sophie besucht mit ihrem Bruder Alexander Haller eine barrierefreie Ausstellung in der Privatbank Schachner, die von ihrer guten Freundin und Bankiersfrau Solveig kuratiert wird. Als deren Mann Romanus auftaucht, bricht er vor ihren Augen tot zusammen. Auch Sophie wird vergiftet, als sie Erste Hilfe leistet. Eindeutig ist Zyankali im Spiel. Da Niko beobachtet hat, dass sich der Bankier davor bei einem Kutscher Kokain besorgt hat, wird er in die Fiaker-Szene eingeschleust. Zudem hat Haller das Gefühl, dass der Prokurist Dr. Hohmann und die junge Witwe Solveig etwas zu verbergen haben. Besetzung; Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Emily Cox (Therese Maxeiner) Michael Steinocher (Marco Riedl) Florence Kasumba (Solveig Schachner) Alexander Lutz (Romanus Schachner) Gabriel Raab (Dr. Christian Hohmann) Sebastian Schindegger (Schorschi) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Karl Fischer (Alois Maxeiner) Regie: Katharina Mückstein Drehbuch: Hans Henner Hess Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek

