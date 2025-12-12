Blind ermittelt: Zerstörte TräumeJetzt kostenlos streamen
Blind ermittelt
Folge 17: Blind ermittelt: Zerstörte Träume
Sophie besucht mit ihrem Bruder Alexander Haller eine barrierefreie Ausstellung in der Privatbank Schachner, die von ihrer guten Freundin und Bankiersfrau Solveig kuratiert wird. Als deren Mann Romanus auftaucht, bricht er vor ihren Augen tot zusammen. Auch Sophie wird vergiftet, als sie Erste Hilfe leistet. Eindeutig ist Zyankali im Spiel. Da Niko beobachtet hat, dass sich der Bankier davor bei einem Kutscher Kokain besorgt hat, wird er in die Fiaker-Szene eingeschleust. Zudem hat Haller das Gefühl, dass der Prokurist Dr. Hohmann und die junge Witwe Solveig etwas zu verbergen haben. Besetzung; Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Emily Cox (Therese Maxeiner) Michael Steinocher (Marco Riedl) Florence Kasumba (Solveig Schachner) Alexander Lutz (Romanus Schachner) Gabriel Raab (Dr. Christian Hohmann) Sebastian Schindegger (Schorschi) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Karl Fischer (Alois Maxeiner) Regie: Katharina Mückstein Drehbuch: Hans Henner Hess Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick