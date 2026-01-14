Blinky Bill
Folge 1: Die Dingo-Verschwörung
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Blinky Bill und seine Freunde müssen ihr Lieblingscafé gegen die Dingos verteidigen, die daraus einen neuen „Dingo-Club“ machen wollen. Mit Hilfe des legendären „Bunyip-Königs“ gelingt es ihnen, die Dingos auszutricksen – und die müssen am Ende den ganzen Sommer über im Café Geschirr spülen.
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Blinky Bill
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Yoram Gross Film Studios PTY LTD