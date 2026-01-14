Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blinky Bill

Die Dingo-Verschwörung

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Die Dingo-Verschwörung

Die Dingo-VerschwörungJetzt kostenlos streamen

Blinky Bill

Folge 1: Die Dingo-Verschwörung

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Blinky Bill und seine Freunde müssen ihr Lieblingscafé gegen die Dingos verteidigen, die daraus einen neuen „Dingo-Club“ machen wollen. Mit Hilfe des legendären „Bunyip-Königs“ gelingt es ihnen, die Dingos auszutricksen – und die müssen am Ende den ganzen Sommer über im Café Geschirr spülen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Blinky Bill
Studio 100 Kids
Blinky Bill

Blinky Bill

Alle 2 Staffeln und Folgen