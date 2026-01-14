Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blinky Bill

Lästige Fresser

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 1vom 14.01.2026
Lästige Fresser

Lästige FresserJetzt kostenlos streamen

Blinky Bill

Folge 1: Lästige Fresser

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Mrs. Ameisenigel zieht wegen Blinkys Streichen aus Greenpatch aus – doch ohne sie sterben die Bäume, denn niemand frisst mehr die Termiten! Blinky holt ihren Opa als Ersatz, um das Dorf zu retten, und gründet sogar ein Orchester, um die Vögel zurückzulocken.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Blinky Bill
Studio 100 International
Blinky Bill

Blinky Bill

Alle 2 Staffeln und Folgen