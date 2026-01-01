Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Das Comeback des Cowboys

Kabel Eins Staffel 12 Folge 10 vom 20.01.2026
Das Comeback des Cowboys

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 10: Das Comeback des Cowboys

41 Min. Folge vom 20.01.2026 Ab 12

Für Danny und Baez tickt die Uhr: Sie müssen eine Drogenlieferung konfiszieren, bevor die illegale Ware auf die Straßen New Yorks gelangt. Ungewollte Hilfe bekommen sie von Waylon Gates. Doch es scheint, als ob der Ranger dabei seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt. Derweil muss sich Frank mit einer Schlägerei unter Polizisten auseinandersetzen, die sich bis zum Bürgermeister herumspricht.

