Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 13: Ein Schritt Abstand
42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Frank legt sich mit einem korrupten Polizisten aus den eigenen Reihen an. Eddie und Badillo sind unterdessen damit beschäftigt, den Raub wertvoller Werke aus einer exklusiven Buchhandlung aufzuklären.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 7, Season 9-14: CBS International Television
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