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Blue Bloods - Crime Scene New York

Ein Schritt Abstand

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 13vom 19.08.2026
Ein Schritt Abstand

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 13: Ein Schritt Abstand

42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Frank legt sich mit einem korrupten Polizisten aus den eigenen Reihen an. Eddie und Badillo sind unterdessen damit beschäftigt, den Raub wertvoller Werke aus einer exklusiven Buchhandlung aufzuklären.

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