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Blue Bloods - Crime Scene New York

Alte Gewohnheiten

Kabel EinsStaffel 13Folge 10vom 31.03.2026
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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 10: Alte Gewohnheiten

42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Frank ist alles andere als begeistert, als der Bürgermeister ein neues Programm einführt, durch das Polizisten allein auf Streife gehen müssen. Als die Zahl der Verletzungen bei den Beamten steigt, versucht Frank, den Bürgermeister zur Besinnung zu bringen. Eddie und Badillo werden indes zu einem Überfall gerufen und sind überrascht, dass der Täter bereits von einem anwesenden Officer verhaftet wurde. Da er dies aber nicht gemeldet hat, bekommen die beiden Polizisten Zweifel ...

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