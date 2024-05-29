Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 13: Mein ist die Rache
42 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Danny und Baez sind auf der Jagd nach einem Serienmörder, der es auf junge Frauen abgesehen hat. Sie erhalten Hilfe vom Psychiater Dr. Walker, doch dessen ausführliche Informationen lassen sie bald misstrauisch werden. Derweil werden Eddie und Badillo zu einem Vorfall gerufen, bei dem eine Angestellte ihren Boss - scheinbar aus Notwehr - erstochen hat. Eddie bittet Erins Ex-Mann Jack, die Frau zu vertreten, was Erin missfällt.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-14: CBS International Television
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