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Blue Bloods - Crime Scene New York

Mein ist die Rache

Kabel EinsStaffel 13Folge 13vom 29.05.2024
Mein ist die Rache

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 13: Mein ist die Rache

42 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12

Danny und Baez sind auf der Jagd nach einem Serienmörder, der es auf junge Frauen abgesehen hat. Sie erhalten Hilfe vom Psychiater Dr. Walker, doch dessen ausführliche Informationen lassen sie bald misstrauisch werden. Derweil werden Eddie und Badillo zu einem Vorfall gerufen, bei dem eine Angestellte ihren Boss - scheinbar aus Notwehr - erstochen hat. Eddie bittet Erins Ex-Mann Jack, die Frau zu vertreten, was Erin missfällt.

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