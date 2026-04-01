Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 17: Lug und Trug
42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Auf einer Abschiedsparty für ein NYPD-Mitglied kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen Baker und einem betrunkenen Sergeant. Frank muss die Angelegenheit klären und hofft auf ein Einsehen der beiden Streithähne.
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: Videorechte: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International), Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 8: CBS Television & © Season 8: Videorechte: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International), Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Whilden, Jojo & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Neumann, Jeff & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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