Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 19: Wo Rauch ist ...
41 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Bei einem Protest gegen Polizeigewalt gerät Eddie mit einer Frau aneinander, die daraufhin vorgibt, von ihr verletzt worden zu sein. Obwohl Frank klar ist, dass Eddie keine Schuld trifft, hat der Fall ein rechtliches Nachspiel, in dem Eddie beweisen muss, dass die Demonstrantin ihr etwas anhängen möchte. Jamie ermittelt derweil zu einem Brand in einer Polizeistelle, durch den viele Beweise vernichtet wurden. Dies macht es Erin und Anthony schwer, Kriminelle zu überführen.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: Videorechte: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International), Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 8: CBS Television & © Season 8: Videorechte: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International), Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Whilden, Jojo & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Neumann, Jeff & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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