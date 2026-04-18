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Bones - Die Knochenjägerin

Bones jagt Minigolfer

ATV 2Staffel 10Folge 14vom 18.04.2026
Bones jagt Minigolfer

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 14: Bones jagt Minigolfer

41 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Bones und ihr Forensik-Team versuchen herauszufinden, wer den Minigolfer Troy umgebracht hat. Ermittlungen bei den nationalen Meisterschaften in dieser Disziplin liefern wertvolle Hinweise und auch gleich den Hauptverdächtigen. Der Sportler hatte nicht nur viele Konkurrenten, sondern auch eine Affäre mit einer 18-Jährigen. Deren Vater ist äußerst gewalttätig und könnte von der geheimen Liebschaft erfahren haben.

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