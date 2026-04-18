Bones - Die Knochenjägerin
Folge 14: Bones jagt Minigolfer
41 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Bones und ihr Forensik-Team versuchen herauszufinden, wer den Minigolfer Troy umgebracht hat. Ermittlungen bei den nationalen Meisterschaften in dieser Disziplin liefern wertvolle Hinweise und auch gleich den Hauptverdächtigen. Der Sportler hatte nicht nur viele Konkurrenten, sondern auch eine Affäre mit einer 18-Jährigen. Deren Vater ist äußerst gewalttätig und könnte von der geheimen Liebschaft erfahren haben.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6, Season 8-11: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen