Bones - Die Knochenjägerin
2 StaffelnAb 16
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Bones - Die Knochenjägerin
Die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan - genannt "Bones" - ist eine brillante Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Ermittler Seeley Booth am Jeffersonian Institute in Washington Mordfälle und Verbrechen untersucht, in denen meist nur ein paar Knochen übrig sind. So erfolgreich sie in ihrem Job ist - ihr Privatleben stellt sie immer wieder vor neue Herausforderungen.
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen
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