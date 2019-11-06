Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
Folge 2: Das WG-Küchen-Desaster
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 33-jährige Anna lebt gemeinsam mit ihren beiden Mitbewohnern Anna und Robin in einer Wohngemeinschaft in Köln. Leider haben die drei Bewohner bis auf eine chaotische, winzige Küche keinen Gemeinschaftsraum - und genau das Problem möchte Annas beste Freundin Maren jetzt mithilfe von Janin Ullmann angehen. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SIXX