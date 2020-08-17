Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 17.08.2020: Folge 1
22 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12
Von Peru über Venezuela nach Italien: Am Flughafen Rom-Fiumicino gerät eine Passagierin aus Südamerika ins Visier der Grenzschützer. Im Gepäck der Frau entdecken Beamte der Guardia di Finanza verdächtige Tüten. Darin befindet sich angeblich Gewürzpaste. Aber die erfahrenen Finanz- und Zollpolizisten hegen einen anderen Verdacht. Ein Drogentest wird zeigen, ob die Dame verbotene Substanzen nach Europa schmuggelt. Im Internationalen Postzentrum am Flughafen in Frankfurt werden unterdessen verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
