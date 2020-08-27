Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 27.08.2020: Folge 9
22 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Die Einfuhr von Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten in die EU ist an strenge Auflagen gebunden. Deshalb werden am Flughafen in Rom Entenzungen und Muscheln konfisziert. Einem Ehepaar aus China gehen die Kontrollen zu weit. Und die Guardia Civil ist in der Region Campo de Gibraltar gut organisierten Drogenschmugglern auf den Fersen. Die Besatzung eines Schlauchbootes hat Pakete mit Haschisch ins Meer geworfen, damit die heiße Ware nicht von den Einsatzkräften beschlagnahmt wird. An der Küste entdecken die Beamten zudem einen verdächtigen Geländewagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.