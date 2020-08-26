Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Europas Grenzschützer

Folge 8

DMAXFolge vom 26.08.2020
Folge 8

Border Control: Europas Grenzschützer

Folge vom 26.08.2020: Folge 8

22 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12

Sechs Flughäfen in vier Tagen: Ein Passagier aus Südafrika gibt sich am Flughafen der italienischen Hauptstadt Rom als wohlhabender Geschäftsmann aus. Aber der Mann wirkt nervös und seine Reiseroute über Madagaskar, Äthiopien, Österreich und Polen wirft Fragen auf. Deshalb wird am Airport sein Gepäck kontrolliert. Dabei entdecken Grenzschützer Heroin im Wert von anderthalb Millionen Euro. Und an der nordafrikanischen Mittelmeerküste setzen illegale Einwanderer als blinde Passagiere ihr Leben aufs Spiel, um auf das spanische Festland zu gelangen.

