Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 31.08.2020: Folge 11
22 Min.Folge vom 31.08.2020Ab 6
Im Gepäck eines Passagiers aus Istanbul entdecken Zöllner am Flughafen Brüssel-Charleroi gefälschte Markenartikel. Der Handel mit solchen Imitaten ist kein Kavaliersdelikt, denn die Industrie erleidet durch Produktpiraterie jedes Jahr Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe. Der Fluggast kann für die Plagiate zudem keine Rechnungen vorweisen. Deshalb werden die vermeintlichen Geschenke in Belgien konfisziert. Am Airport in Rom stellt die Guardia di Finanza unterdessen 1,8 Kilogramm Kokain sicher. Ein Fluggast aus Bogotá trug das Rauschgift an seinem Körper.
