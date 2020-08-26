Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 26.08.2020: Folge 8
22 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12
Sechs Flughäfen in vier Tagen: Ein Passagier aus Südafrika gibt sich am Flughafen der italienischen Hauptstadt Rom als wohlhabender Geschäftsmann aus. Aber der Mann wirkt nervös und seine Reiseroute über Madagaskar, Äthiopien, Österreich und Polen wirft Fragen auf. Deshalb wird am Airport sein Gepäck kontrolliert. Dabei entdecken Grenzschützer Heroin im Wert von anderthalb Millionen Euro. Und an der nordafrikanischen Mittelmeerküste setzen illegale Einwanderer als blinde Passagiere ihr Leben aufs Spiel, um auf das spanische Festland zu gelangen.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.