Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 20.07.2024: Episode 3
41 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 6
Zollinspektorin Mimmi und ihre Kollegin Olivia untersuchen am Flughafen in Stockholm das Gepäck eines Passagiers aus Kamerun. Dabei strömt ihnen ein starker Fischgeruch entgegen. Der Mann möchte zudem weitere tierische Produkte in die EU einführen. In Helsingborg verstricken sich unterdessen zwei Reisende in Widersprüche. Im Fahrzeug des Pärchens finden die Grenzschützer große Mengen an Alkohol. Und in Trelleborg kontrollieren Sicherheitskräfte Waren, die nach Russland geliefert werden sollen. Denn gegen das Land wurden 2022 scharfe Sanktionen verhängt.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.