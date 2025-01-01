Border Control: Schwedens Grenzschützer
Ab 12
Border Control: Schwedens Grenzschützer
Drogen, Hehlerei und Geldwäsche: Die Sicherheitskräfte am Flughafen Stockholm-Arlanda haben in dieser Serie alle Hände voll zu tun. Denn viele Passagiere tragen verbotene Gegenstände oder Schmuggelware bei sich. Wenn sie ertappt werden, geben sich die verdächtigen Personen oft ahnungslos. Doch das ist oft nur vorgetäuscht. Eine Reisende, die nach Ägypten fliegen will, hat Gold und Bargeld im Gepäck. Die Grenzpolizei bereitet sich auf die Ankunft einer Person vor, die in Schweden eine Gefängnisstrafe antreten muss. Und ein Passagier aus Doha kann bei der Passkontrolle keine Ausweisdokumente vorweisen. „Border Control“ zeigt die Beamtinnen und Beamten beim Schutz der Landesgrenzen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.