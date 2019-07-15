Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 15.07.2019: Folge 1
22 Min.Folge vom 15.07.2019Ab 6
Madrid-Barajas International Airport: Ein Flugpassagier aus Peru erregt die Neugier der spanischen Grenzschützer. Denn beim Durchleuchten des Gepäcks sind den Beamten der Guardia Civil mehrere Flaschen mit fragwürdigem Inhalt aufgefallen. Jetzt muss ein Drogenschnelltest zeigen, was der Mann aus Lima wirklich mit sich führt. Doch die Flüssigkeiten sind nur die Spitze des Eisbergs! Später gerät im Hafen von Barcelona ein Lkw-Fahrer mit gefälschten Papieren ins Visier der Zöllner und für zwei Haschisch-Schmugglerinnen klicken die Handschellen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.