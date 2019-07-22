Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 22.07.2019: Folge 6
22 Min.Folge vom 22.07.2019Ab 6
Tarifa in der andalusischen Provinz Cádiz: Den Beamten der Guardia Civil ist ein Krankenwagen aufgefallen, der mit der Fähre nach Marokko übersetzen will. Routinemäßig kontrollieren sie den jungen Mann am Steuer. Auch wenn die Papiere in Ordnung sind, lassen es sich die Grenzschützer nicht nehmen, einen Blick ins Innere des Transporters zu werfen. Was sie dort finden, verschlägt selbst den erfahrenen Zöllnern die Sprache. Demontierte gestohlene Motorräder sind bis unters Dach des Krankenwagens gestapelt! Der Fahrer wandert sofort hinter Gitter.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.