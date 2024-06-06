Der Feind in unserer MitteJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 8: Der Feind in unserer Mitte
23 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Ein Drogenschmuggler-Paar nutzt seine Hochzeitsreise als Vorwand, um Kokain aus Bali nach Australien zu schmuggeln. Doch die Grenzbeamten kommen ihnen zuvor. Mit Röntgen-Technologie und ein wenig Detektivarbeit kommen sie schnell dahinter, dass das Paar den Stoff in Lebensmitteldosen versteckte.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International