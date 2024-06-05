Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

ProSieben MAXX Staffel 9 Folge 4 vom 05.06.2024
Folge 4: Durchleuchtung garantiert

23 Min. Folge vom 05.06.2024 Ab 12

Ein älterer Koreaner will mit dem Reisepass einer anderen Person einreisen - ein Betrugsversuch! Die Beamten schicken den Mann noch am selben Nachmittag zurück nach Korea. Doch vorher befragen sie in eingehend und finden heraus, dass er noch Familie in Australien hat, die sich womöglich ebenfalls illegal im Land aufhalten.

