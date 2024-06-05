Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 1vom 05.06.2024
22 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Bei der Einreise eines Italieners werden die Beamten skeptisch. Bei einer detaillierten Befragung und Überprüfung stellt sich heraus, dass der Mann einen gefälschten Pass bei sich trägt. Er wird auf direktem Weg zurück nach Europa geschickt.

