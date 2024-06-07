Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Wer zu spät kommt ...

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 12vom 07.06.2024
Wer zu spät kommt ...

Border Patrol Australia

Folge 12: Wer zu spät kommt ...

24 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Auf dem Gepäck einer Familie, die von einem gemeinsamen Urlaub in Südamerika ins heimische Australien zurückkehrt, finden die Beamten Spuren von Kokain. Nach einer langen Befragung macht ein Familienmitglied ein Geständnis ...

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

