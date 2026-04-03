Border Patrol Neuseeland: Bibel mit BeilageJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 03.04.2026: Border Patrol Neuseeland: Bibel mit Beilage
22 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Gefälschte Papiere, versteckte Drogen, unverzollte Waren, eingeschleppte Pflanzen und verbotene Lebensmittel: Der Aufmerksamkeit von Neuseelands Grenzkontrolleuren und ihren vierbeinigen Spürnasen entgeht nichts. Sie kontrollieren Passagiere und Gepäck, Postsendungen und gewerbliche Fracht nach allem, was Mensch und Natur der abgelegenen Inselnation gefährlich werden könnte. Spannende Einblicke in ihre Arbeit an den Flughäfen, Zollstationen und Postzentren zwischen Auckland und Queenstown.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12