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Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland: Taiwanesische Zwillinge

WELTFolge vom 28.03.2026
Border Patrol Neuseeland: Taiwanesische Zwillinge

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Border Patrol Neuseeland

Folge vom 28.03.2026: Border Patrol Neuseeland: Taiwanesische Zwillinge

23 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Gefälschte Papiere, versteckte Drogen, unverzollte Waren, eingeschleppte Pflanzen und verbotene Lebensmittel: Der Aufmerksamkeit von Neuseelands Grenzkontrolleuren und ihren vierbeinigen Spürnasen entgeht nichts. Sie kontrollieren Passagiere und Gepäck, Postsendungen und gewerbliche Fracht nach allem, was Mensch und Natur der abgelegenen Inselnation gefährlich werden könnte. Spannende Einblicke in ihre Arbeit an den Flughäfen, Zollstationen und Postzentren zwischen Auckland und Queenstown.

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